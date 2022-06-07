صندوق أوبك يخصص مليار دولار لدعم الأمن الغذائي

خصص صندوق أوبك للتنمية الدولية، مبلغا قدره مليار دولار من موارده على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ تنفيذًا لخطته الجديدة التي تحمل اسم خطة عمل الأمن الغذائي.

وأوضح الصندوق، في بيان له، أنه سيتم تقديم المبالغ المعتمدة على هيئة مساعدات فورية، لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية ومن بينها الحبوب والأسمدة، إضافة إلى دعم أمن الإمدادات الغذائية في البلدان الشريكة في الصندوق، إلى جانب تقديم قروض للقطاعين العام والخاص، وتقديم الدعم للبلدان النامية المتأثرة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق أوبك خصص منذ إنشائه في 1976 ما قيمته 2,6 مليار دولار دعمًا للمشاريع الزراعية.

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