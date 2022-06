اجتماع لمناقشة مشروع الميزانية المقدم من حكومة “باشاغا” والبحث في القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة

كشف الناطق باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الثلاثاء عن اجتماع اللجنة المُشكلة من قبل رئيس مجلس النواب، لمناقشة بشكل مفصل جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م، المقدم من الحكومة الليبية بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المُقبلة.

كما ناقش الاجتماع القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل للمواطن وتحقيق العدالة الإجتماعية بين جميع شرائح المجتمع.

