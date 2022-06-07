العامة للكهرباء تبحث حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال

اجتمع عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالشركة العامة للكهرباء “عمر القايد” مع عمداء بلديات عين زارة وقصر بن غشير وعضو المجلس البلدي حي الأندلس وبحضور مديري الإدارتين العامتين لخدمات المستهلكين والتحكم .

تناول الاجتماع مناقشة حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال وصولاً إلى القضاء عليه داخل البلديات، وحسب الإتفاق ستتخذ البلديات جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط .

وفي ختام الاجتماع تهيب الشركة العامة للكهرباء بعدم طرح الأحمال في البلديات التي تتعاون مع الشركة وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة الكهربائية .

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