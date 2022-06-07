“الدبيبة” يبحث مع عمداء بلديات الجبل الغربي ملف إمدادات المياه

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” , اليوم الثلاثاء 7 يونيو , مع أعيان وعمداء بلديات باطن الجبل , وكابو , الرحيبات ، الحوامد , وازن , وسيناون , ودرج , والرجبان , ونالوت , لمتابعة الوضع الخدمي للبلديات , ومناقشة التقسيم الإداري المقترح .

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه تنقذ بعض المشاريع بالبلديات , وملف الإمداد المائي , والذي مايزال قيد الدراسة لدي ديوان المحاسبة , واعتباره من أهم المشاريع التي تحتاجها بلديات الجبل .

كما أكد عمداء البلديات , أن ما تم تخصيصه للبلديات في الباب الثالث , تم استخدامه في الاحتياجات الفعلية للبلديات , طالب العمداء مبالغ مماثلة في ميزانيات هذا العام .

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