“القطراني” يوضح بأن الحكومة الليبية تدرس إيجاد طرق لتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “علي فرج القطراني” اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، وذلك بحضور وزير الموارد المائية “محمد دومة” ، والمستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء “السنوسي المغربي” .

ومن جهة أكد “القطراني” على أهمية جهاز الإمداد الطبي وأنه هو الشريان الرئيسي لقطاع الصحة، وكذلك على أهمية تنفيذ العطاء العام على مستوى ليبيا بكل شفافية وعدم إصدار أو الارتهان إلى التكليفات المباشرة التي يشوبها الكثير من الفساد حفاظاً على المال العام ، كما تم التأكيد على أهمية توحيد الجهاز على مستوى ليبيا بالكامل خدمة للمصلحة العامة.

وفي ختام الاجتماع أوضح بأن الحكومة الليبية تدرس إيجاد طرق لتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أدوية الحالات المستعجلة كالأورام وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية