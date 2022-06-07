الخليج العربي للنفط تجتمع مع شركة شلمبرجير

اجتمع مدير ادارة هندسة الإنتاج بشركة الخليج العربي للنفط “خالد الحاسي” اليوم الثلاثاء، وبمشاركة مهندسي إدارة هندسة الإنتاج في بنغازي وبعض حقول الشركة وفريق شركة شلمبرجير في بنغازي وطرابلس والجزائر.

تناول الاجتماع مناقشة وعرض المشاكل والصعوبات المتعلقة بالآبار المنتجة بواسطة المضخات الكهربائية الغاطسة ودراسة كيفية الحلول لها.

وفي ختام الاجتماع تم الإتفاق على وضع نقاط رئيسية سوف يتم متابعتها من الطرفين لتحسين أداء هذه الآبار وتوفير المعدات اللازمة لتشغيلها، وذلك للمحافظة على الانتاج وتشغيل الآبار المتوقفة بأسرع وقت ممكن.

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