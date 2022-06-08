الجمعية العمومية لـ“الوطنية للتموين” تجتمع لاعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة

اجتمعت الجمعية العمومية للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس الجمعية العمومية للشركة “مصطفى صنع الله” ، وعضوي الجمعية العمومية العمارى محمد وأبو القاسم شنقير، وبحضور رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية للتموين “فتحي البنداق”.

تناول الاجتماع مناقشة واعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض مع نظام إنشائها المعتمد من الدولة الليبية، إلى جانب اعتماد الجمعية العمومية للنظام الأساسي الجديد المعدًل للشركة، مؤكدين دعم المؤسسة الدائم لها.

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