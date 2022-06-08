وزارة الصحة تستعد لإطلاق أول مشروع إلكتروني

اجتمع وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح” ، اليوم الثلاثاء 7 يونيو ، مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات ، وبحضور مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة ، وممثلين عن الشركات المنفذة لمنظمة الصيدلة والإمداد الطبي ، للتباحث حول الاستعدادات النهائية لإطلاق المنظومة والشروع في العمل بها .

حيث أشاد “ابوجناح” بالدور الذي لعبته الهيئة العامة للمعلومات ، للوصول للمرحلة الأخيرة من تنفيذ المشروع الذي يعتبر أول مشروع إلكتروني تطلقه وزارة الصحة والذي سيتم الإعلان عن انطلاقة الأسبوع المقبل .

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