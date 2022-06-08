اجتماع بشأن اعتماد الحسابات الختامية لعام 2014 لشركة شمال أفريقيا

اجتمعت الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي “ناجيكو”، اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط – رئيس الجمعية العمومية للشركة “مصطفى صنع الله” ، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية العمارى محمد، وأبو القاسم شنقير، ورئيس لجنة إدارة شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي “ناجيكو” الدوكالي سالم، وعضوي لجنة الإدارة عيسى يوسف، ومحمد قريميدة، ورئيس القسم المالي للشركة مختار شليبك.

تناول الاجتماع مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2014 مع سرد تقرير المراجع الخارجي المتعلّق بالميزانية العامة للشركة للسنة المنتهية 2014، وبعد التداول قررت الجمعية العمومية اعتماد الحسابات الختامية للشركة عن السنة المذكورة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظة الواردة بالخصوص.

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