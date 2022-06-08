المتحدث باسم البراق: في حالة رفع الدعم عن وقود الطائرات هكذا ستكون أسعار تذاكر

صرح المتحدث بإسم شركة طيران البراق “أمير أبوسين” عبر برنامج “فلوسنا”: أن إلى هذه اللحظة لم يتم تفعيل قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الخاص بتعديل سعر وقود الطائرات بشكل فعلياً ، كما أن هذا القرار جاء بناء على اجتماع شركات الطيران المحلية بعد الإرتفاع العالمي في أسعار الوقود.

وأضاف “أبو سين” بأن شركات الطيران لم تغير أسعار التذاكر رغم الإرتفاع الكبير في أسعار الوقود في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة العالمية ، وفي حال تم معاملة شركات الطيران المحلية بسعر الوقود العالمي ورفع الدعم عن الوقود سيصل سعر تذكرة طرابلس إسطنبول إلى 8000 دينار .

وتابع بالقول: أن شركة البراق لا تستطيع استئجار طائرات بعد فقدان طائراتها في الحروب السابقة بسبب أن الدولة ستقوم ببيع الوقود لهذه الطائرة بالسعر العالمي مايشكل خسائر في الشركة.

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