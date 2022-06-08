ارتفاع أسعار النفط بنحو واحد في المئة بسبب شح الإمدادات

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمئة في تعاملات متأرجحة، اليوم الثلاثاء، في طريقها للوصول إلى أعلى مستوى في 13 أسبوعًا بسبب مخاوف بشأن المعروض واحتمال زيادة الطلب بعد أن خففت الصين إغلاقها لاحتواء تفشي المرض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، إلى 120.30 دولارًا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 119.21 دولار.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أعلى إغلاق له منذ 8 مارس، عندما أغلق عند أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008. وكان خام برنت في طريقه لتسجيل أعلى إغلاق له منذ 31 مايو.

وكانت الأسعار مدعومة بالتوقعات بأن الطلب الصيني سوف يتعافى، مع عودة العاصمة بكين وشنغهاي مركز الأعمال. إلى طبيعته بعد إغلاق لمدة شهرين لاحتواء الوباء.

زيادة المعروض النفطي

بالإضافة إلى ذلك، يتشكك المحللون في أن تكون هناك زيادة كبيرة في المعروض النفطي العالمي بعد قرار أوبك+ الأسبوع الماضي برفع الإنتاج قبل الموعد المحدد.

وقال محللون إن زيادات حصص أوبك + ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. أقل من خسارة الخام الروسي من العقوبات الغربية، مضيفين أنها فشلت أيضًا في معالجة النقص في المنتجات النفطية.

ومما زاد المخاوف بشأن الإمدادات إغلاق حقل الشرارة النفطي الليبي مرة أخرى في وقت متأخر من يوم الإثنين.

في النرويج، يعتزم أكثر من واحد من كل 10 عمال نفط وغاز في الخارج الإضراب اعتبارًا من يوم الأحد.إذا فشلت وساطة الأجور بوساطة الدولة.

ومما أثر على الأسعار أيضًا، أذنت وزارة الخارجية الأمريكية لشركة الطاقة الإيطالية إيني وشركة الطاقة الإسبانية ريبسول بشحن الخام الفنزويلي إلى أوروبا بدءًا من يوليو لتعويض الخام الروسي المفقود.

وتعمل روسيا على زيادة صادراتها النفطية من ميناء كوزمينو الشرقي بنحو الخمس.