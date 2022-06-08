البحث الجنائي بنغازي يشدد على ضرورة اتباع السلامة العامة عند تفريغ وتعبئة الوقود

بنغازي 08 يونيو 2022 (وال) _ ناقش لواء (صلاح هويدي) رئيي الإدارة العامة للبحث الجنائي في اجتماعه بمقر الإدارة، مع شركات (الشرارة للخدمات النفطية وليبيا نفط وخدمات الطرق السريعة والراحلة والبريقة)، شروط السلامة بمحطات تعبئة الوقود في مدينة بنغازي، تفادياً لتكرار الكارثة التي حلت بالمدينة قبل أسبوعين، بعد احتراق شاحنة نقل وقود ومحطة بيع .

وحضر الاجتماع مدير مكتب الظواهر السلبية بالإدارة العامة مقدم (عبد المنعم المهشهش) ومدير مكتب مكافحة تهريب الوقود بالإدارة مقدم (خالد هويدي) .

وخلص المجتمعون إلى جملة من الضوابط، تمثلت في إلزام أصحاب المركبـات الخاصـة بنـقـل وتعبئـة الـوقـود داخـل مدينة بنغازي، بـالخروج مـن السـاعة (12:00) لـيـلا إلى الساعة (06:00) صباحاً، و إلزام شركات نقل الـوقـود البري العامة والخاصة بعدم استخدام الطرق الداخلية لمدينة بنغازي في حالة نقل الوفود إلى المدن المجاورة، إلزام سائقي الشاحنات بالتقيـد بشـروط السلامة المهنية والتأمين الشامل عـن طـريـق هيئة السلامة الوطنية، إعداد دورات تدريبية لسائقي شاحنات نقل الوقود على كيفية التعامل مع الحرائق، إلزام شركات الوقود شركات توزيع الوقود بالتقيد بشروط السلامة أثناء تفريغ كل شحنة وقود، إيقاف ممارسة أي نشاط تجاري داخل محطات الوقود إلا بموافقة هيئة السلامة الوطنية، الصيانة الدورية لجميع منظومات الإطفاء داخل محطات الوقود.

و أكد الحاضرون على ضرورة متابعة التراخيص والعقود المبرمة للمتعاقدين، لتوزيع الـوقـود وتجديـدهـا وفـق الـشـروط المعمول بها لحـفـظ الامن والسلامة.

هذا و حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب محطات بيع الوقود ببنغازي وأصحاب شاحنات نقل الوقود، من عدم اتباع شروط السلامة العامة التي اتفق عليها خلال الاجتماع، مؤكدة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. (وال _ بنغازي) ه ش

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