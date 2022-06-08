مصرف ليبيا المركزي: ارتفاع معدل التضخم العام إلى 4,9%

ارتفع معدل التضخم العام في ليبيا عن الربع الأول من 2022 إلى 4,9% بحسب النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وأشارت البيانات الحديثة، الثلاثاء، إلى صعود نسبة التضخم في أسعار الغذاء إلى 5,1% فيما بلغت 3%على صعيد أسعار الخدمات الصحية ونحو 4% في أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية.

وتراجعت قيمة الدينار الليبي أمام الدولار في مصرف ليبيا المركزي من 4,48 دنانير في يناير 2021 إلى 4,79 دنانير مطلع يونيو الحالي، فيما بلغ متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي 5,05 دنانير.

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