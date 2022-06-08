اقتصاد

مصرف ليبيا المركزي: ارتفاع معدل التضخم العام إلى 4,9%

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفع معدل التضخم العام في ليبيا عن الربع الأول من 2022 إلى 4,9% بحسب النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وأشارت البيانات الحديثة، الثلاثاء، إلى صعود نسبة التضخم في أسعار الغذاء إلى 5,1% فيما بلغت 3%على صعيد أسعار الخدمات الصحية ونحو 4% في أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية.

وتراجعت قيمة الدينار الليبي أمام الدولار في مصرف ليبيا المركزي من 4,48 دنانير في يناير 2021 إلى 4,79 دنانير مطلع يونيو الحالي، فيما بلغ متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي 5,05 دنانير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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