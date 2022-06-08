سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 08 يونيو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 08 يونيو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 08 يونيو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0350 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.0425 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.0325 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.0450 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.07 دينار

اليورو – طرابلس = 5.355 دينار

اليورو – بنغازي = 5.36 دينار

الجنية الإسترليني 6.31 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب219.5 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب256.08 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب292.66 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2048 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.26 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.27 “مصرف الوحدة” – 5.13 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات دولار من 3.10 ~3.45 ٪.