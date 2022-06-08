وزير الصحة المُكلّف يلتقي وفداً من بلدية يفرن للتباحث حول مستوى الخدمات الصحية في المدينة

التقى وزير الصحة المكلف “رمضان ابو جناح” مساء أمس الثلاثاء مع أعيان ومسؤولي مدينة يفرن، وذلك للتباحث حول دعم وتحسين الخدمات الطبية بالمرافق الصحية التابعة للبلدية.

وقد ناقش المجتمعون عدداً من البنود أبرزها دعم الخدمات العلاجية بمستشفى يفرن وتحسين خدمات الكلى للمرضى داخل البلدية، والإفراجات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، فضلًا عن المخصصات المالية لبند التحسين والتطوير.

كما أكّد “أبو جناح” على دعم وزارة الصحة لأهالي البلدية، وتوفير الاحتياجات الصحية اللازمة لتحسين الخدمات العلاجية لهم.

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