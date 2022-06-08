تراجع للدولار وارتفاع الاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 08 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 08 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7782 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1084 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0058 دينار، والدولار الكندي 3.8098 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2823 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2738 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3009 دينار، والدينار التونسي 1.5548 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.485 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 08 يونيو 2022: