بالارقام.. أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاربعاء 08 يونيو 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 2022/06/08 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

اسعار الذهب اليوم في ليبيا

سعر الذهب المسبوك بب222.5 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18 ب219.5 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 21 ب256.08 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 22 ب268.27 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 ب292.66 دينار

اسعار الليرة الذهب في ليبيا

سعر الليرة الذهب عيار 21 وزن 8 جرام كسر ب2048 دينار (سعر البيع من المشتري للبائع )

سعر الليرة الذهب عيار 21 “مستعملة” وزن 8 جرام كسر ب2340 دينار (سعر الشراء من البائع)

اسعار الذهب الجديد في ليبيا

سعر الذهب الجديد عيار 18 من 285 دينار وحتى 320 دينار.

سعر الذهب الجديد عيار21 من 320 دينار وحتى 360 دينار.

سعر الذهب المستعمل في ليبيا

سعر الذهب المستعمل عيار 18 من 240 دينار وحتى 265 دينار.

سعر الذهب المستعمل عيار21 من 275 دينار وحتى 310 دينار.

اسعار الفضة اليوم في ليبيا

سعر الفضة الكسر من 2.40 دينار وحتى 2.85 دينار على حسب العيار.

سعر الفضة الجديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة.