بالأرقام .. تعرّف على عدد من المبالغ المحوّلة لمراقبات المالية بالمدُن عبر بند المرتبات خلال الأشهر الأولى من هذا العام حسب تقرير المصرف المركزي

ذكر مصرف ليبيا المركزي في تقرير الشهري الأخير للإيراد والإنفاق كافة المبالغ المُحالة ضمن باب المرتبات إلى الجهات التابعة لوزارة المالية من مكاتب ومراقبات، والتي من ضمنها مراقبة الخدمات المالية – طرابلس 774,78 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية بنغازي أكثر من 1,230 مليار دينار، مراقبة الخدمات المالية – اجدابيا 127,57 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية – الابيار 145,20 مليون دينار تقريباً، مراقبة الخدمات المالية – البيضاء 323,80 مليون دينار تقريباً، مراقبة الخدمات المالية – الزاوية الغرب بمبلغ 124,14 مليون دينار تقريباً.

أيضاً مراقبة الخدمات المالية – طبرق بقيمة 185,58 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية – ترهونة بمبلغ 155,68 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية مصراتة بقيمة 216,164 مليون، مراقبة الخدمات المالية سبها بمبلغ 114,144 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية – وادي الشآطئ بمبلغ 165,898 مليون دينار.

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