خاص.. “الزوبيك” يكشف عن مشاريع وزارة الاقتصاد المستقبلية .. وهذه التفاصيل

صرح مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة “موسى الزوبيك” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: تم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا لبدء المشروع الثالث مع المؤسسة “اينيبول” ويعتبر هذا المشروع تكملة لمشاريع السابقة التي تمت بعد النجاح الباهر في هذه المشاريع ومنها ترشيح ليبيا لجائزة دولية من بين 190 دولة منها خمس دول فقط وهذا في حد ذاته يعتبر إنجاز بنجاح منصة إجراءات في هذا الصدد.

وأضاف بالقول: وتكملة للجهود التي قام بها السادة الداعمين بمؤسسة خبراء فرنسا من تمكين عناصر وجهاز الإداري في وزارة الاقتصاد والجهات الذات العلاقة في هذه المنصة ستكون الخطوة الثانية والثالثة لهذه الإجراءات.

تابع بالقول: الاتفاقية بداية مشروع جديد وبه ثلاث ركائز أساسية وهي تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتحويل الرقمي والتنوع الاقتصادي ومساعدة مصرف ليبيا المركزي في عملية الوصول لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة بعد النجاحات التي قمنا بها في المشاريع .

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