“الشنطي” يوجه مراسلة لعدد من الجهات بشأن ضرورة إحالة صورة من الإجراءات المتخذة حيال مخاطبات إدارة القضايا إلى الهيئة

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” مراسلة لعدد من الجهات العامة، وذلك بشأن ضرورة إحالة صورة من الإجراءات المتخذة حيال مخاطبات إدارة القضايا إلى الهيئة فور صدورها وفقاً لأحكام قانون الهيئة المشار إليه.

وذلك نتيجة لتأخّر وعدم التزام بعض الجهات العامّة بالرد على مخاطبات إدارة القضايا لموافاتها بالوثائق المتعلّقة بالمنازعات ودعاوى التحكيم المنظورة ضدّ الدولة الليبية بالدّاخل والخارج؛ ممّا تسبّب في إضعاف الدفوعات القانونية للدولة، وتكبّدها خسائر مالية طائلة جرّاء الأحكام القضائية الصادرة ضدها.





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