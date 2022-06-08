اقتصاد

“الشنطي” يوجه مراسلة لعدد من الجهات بشأن ضرورة إحالة صورة من الإجراءات المتخذة حيال مخاطبات إدارة القضايا إلى الهيئة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” مراسلة لعدد من الجهات العامة، وذلك بشأن ضرورة إحالة صورة من الإجراءات المتخذة حيال مخاطبات إدارة القضايا إلى الهيئة فور صدورها وفقاً لأحكام قانون الهيئة المشار إليه.

وذلك نتيجة لتأخّر وعدم التزام بعض الجهات العامّة بالرد على مخاطبات إدارة القضايا لموافاتها بالوثائق المتعلّقة بالمنازعات ودعاوى التحكيم المنظورة ضدّ الدولة الليبية بالدّاخل والخارج؛ ممّا تسبّب في إضعاف الدفوعات القانونية للدولة، وتكبّدها خسائر مالية طائلة جرّاء الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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