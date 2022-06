“شكشك” مخاطبا “الدبيبة”: قرارات التصرف في إيرادات قطاع الاتصالات قرارات غير شرعية ولايجوز للحكومة التصرف فيها خارج إطار الموازنة العامة

أكد وكيل ديوان المحاسبة “علاء الدين المسلاتي” اليوم الأربعاء لقناة تبادل مخاطبة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بخصوص شرعية تصرفه بأموال قطاع الاتصالات.

حيث أكد “شكشك” في مراسلته لرئيس الحكومة أن أرباح الشركات العامة تعتبر موارد سيادية لا يجوز التصرف فيها الا في إطار الموازنة العامة فقا للضوابط.

فيما طالب رئيس ديوان المحاسبة “الدبيبة” اتباع السبل القانونية الصحيحة لتمويل نفقاتها من خلال الموازنة او الاعتمادات الإضافية او الترتيبات المالية الطارئة دون أن تتعداها، مشيراً إلى أن على الحكومة تبني سياسات رشيدة في إدارة واستعمال المال العام تكون مبنية على أسس تنموية مستدامة سليمة وأن تتخذ مسار الإصلاح والعدالة في تصرفاتها بما يسهم في معالجة التشوهات المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي تهدد بالانهيار فيما لو استمرت بطرق غير مدروسة في اتخاذ مثل هذه القرارات.

