وزير العمل والتأهيل يجري اجتماعاً مع رئيس الشركة الليبية للحديد والصُلب

عقد السيد رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للحديد والصُلب “محمد عبدالملك الفقيه” لقاءًا وصفهُ “بالبنّاء والمثمر” بمقر الوزارة مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا”.

بحضور مدير مكتب العمل والاستخدام بمصراتة “بشير حيدر” ، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة “علي مختار العجيلي” حضرا الاجتماع الذي تناول مجموعة من النقاط منها الترتيب لتنفيذ دورات تدريبية لصالح وزارة العمل والتأهيل بالمركز النوعي للتدريب على صناعة الحديد والصلب؛ وفقاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين ديسمبر الماضي.

كذلك مراجعة وتخفيف الإجراءات المتعلقة بعمل العمالة الفنية الأجنبية، ودعم وتسهيل إجراءات استخدامها بالشركة، وفق خطط إحلالٍ تضمن انسياب المهارات والخبرات من العناصر الأجنبية إلى العناصر الوطنية.

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