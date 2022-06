أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب صدور آخر بيانات عن التضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الشهر المتعلق بالسياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1850.50 دولار للأونصة مبقياً على التحرك داخل نطاق ضيق نسبياً، بينما طرأ تغير طفيف على العقود الآجلة الأميركية للذهب لتصل إلى 1853.40 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكان البنك الدولي خفض أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو في عام 2022 بنحو الثلث وحذر من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي، مما يوفر بعض الدعم للذهب باعتباره من الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة للقيمة، وفي الوقت نفسه، قد توفر بيانات أسعار المستهلكين الأميركية الجمعة القادمة، مؤشرات على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.9% إلى 22.00 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين نصف% إلى 1005.89 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1965.31 دولار.

