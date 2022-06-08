النهوض بالإنتاج.. محور لقاء الرعيض مع مؤسسي اتحاد منتجي التمور بليبيا

ناقش رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، رفقة وفد من منتسبي ومؤسسي اتحاد منتجي التمور في ليبيا، زيادة الإنتاج من محاصيلهم.

وتضمن الاجتماع بحث جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه منتجي التمور في ليبيا، بدءًا من أساسيات الزراعة وفقًا للمعايير العالمية، مرورًا بالإنتاج ووصولًا إلى تجهيز وتغليف وتخزين وتصدير المنتجات، إلى جانب مناقشة مشكلة إغراق السوق بالمبيدات الزراعية مجهولة المصدر، وغياب الإرشاد الزراعي.

وخلُص الاجتماع حول ضرورة التنسيق مع مدير عام شركة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية؛ إلى توفير المبيدات والأدوية الخاصة وذلك بالتعاون مع إدارة الوقاية الزراعية بوزارة الزراعة، إلى جانب التواصل مع الغرف والملحقين بالسفارات الليبية بالخارج لتسويق التمور الليبية.

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