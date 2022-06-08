اقتصاد

إيكواس تنتقد تمديد مالي الفترة الانتقالية لـــ24 شهراً

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، عن أسفها لقرار حكومة مالي المؤقتة تمديد عودة الانتقال إلى الحكم المدني بالبلاد لمدة 24 شهراً.

وأبدت إيكواس استغرابها للقرار الذي جاء تزامناً مع محادثات جارية بين المجموعة والمجلس العسكري للتوصل إلى توافق، مشددةً على ضرورة مواصلة المفاوضات مع السلطات في مالي للتوصل إلى جدول زمني ينال رضا الجميع.

يشار إلى أن المجلس قد أعلن في بيان -الإثنين- أن فترة الأربعة والعشرين شهراً سيتم احتسابها ابتداء من مارس الماضي، بينما تسعى المجموعة لجعل الفترة لا تتعدى الـــ 16 شهراً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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