مراسل “وال”: محطات توزيع الوقود بالجفرة تستلم أولى شحنات الوقود القادمة من مستودعات مصراتة بعد سنوات من الانقطاع

الجفرة 08 يونيو 2022 (وال)- استلمت محطات بيع وتوزيع الوقود بكافة مدن بلدية الجفرة اليوم الأربعاء، أولى شحنات الوقود من البنزين والديزل القادمة من المستودعات الرئيسية بمدينة مصراتة عبر شركة الشرارة النفطية.

وأفاد رئيس ديوان المجلس البلدي الجفرة إبراهيم الصغير – وكالة الأنباء الليبية – أن شحنات وقود البنزين والديزل؛ ستكون انسيابية في محطات توزيع الوقود لشركتي الراحلة وليبيا نفط خلال الأيام القادمة.

وأوضح الصغير أن وصول هذه الشحنة هي الأولى؛ بعد سنوات من الانقطاع، تأتي ضمن الجهود التي بذلت مؤخرًا والتواصل مع الجهات المعنية من قبل مجلس حكماء وأعيان الجفرة، متمثلا في رئيسه أحمد أبو طالب والمجلس البلدي، للمساهمة في رفع معاناة المواطنين من نقص الوقود. (وال)

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