“الشهوبي” يبحث مع السفير التونسي حلحلة المختنقات بمعبر رأس جدير

التقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “سالم شهوبي” اليوم الأربعاء 8 يونيو ، بسفير تونس المعتمدة لدى ليبيا “لسعد العجيلي” وبحضور وكيل شؤون النقل الجوي “خالد السويسي ” ، ووكيل شؤون النقل البري “فضل الله عاشور” ، ومدير مكتب التعاون الفني “عادل إبراهيم ” ، ومدير المنافذ البرية “الطاهر المحمودي” .

وتم خلال هذا اللقاء استعراض سبل حلحلة مشاكل المنافذ البرية وبالأخص منفذ رأس جدير البري ، كما تقرر خلال هذا اللقاء عقد اجتماع يضم العديد من الجهات ذات العلاقة في المنفذ خلال 13-14 يونيو من هذا الشهر ، لمحاولة إيجاد حلول للمختنقات والمشاكل التي تواجه المسافرين من طرفين المنفذ .

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