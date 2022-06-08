بمشاركة ليبية.. التوقيع على اتفاق السويمة لدعم الطاقات المتجددة

وقّعت الدول المشاركة في مؤتمر الطاقة المنعقد في السويمة في الأردن، على وثيقة اتفق الموقعون عليها على استكشاف إمكانيات تعزيز خطوط الطاقة بين الاتحاد الأوروبي من جهة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة أخرى.

وبحسب صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung، فإن الهدف من المؤتمر هو التوسع في الطاقات المتجددة في كلا المنطقتين، إضافة إلى تعزيز الظروف لإنتاج الهيدروجين الأخضر والخالي من ثاني أكسيد الكربون.

يذكر أن الدول الموقعة على اتفاق السويمة هي الأردن مستضيفة المؤتمر، وليبيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والنمسا وجمهورية التشيك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية