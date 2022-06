خلال لقاءه برئيس مؤسسة النفط.. “بوجناح يؤكد على دعم حكومته لقطاع النفط ويشدد على إبعاد هذا القطاع عن التجاذبات السياسية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بو جناح والوفد المرافق له.

حيث اطلع الحضور على الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط، بالإضافة لمناقشة مختلف نشاطاته والتحديات التي يواجهها، والسبل الكفيلة لتجاوزها.

من جانبه، أكد نائب رئيس الحكومة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستقدم كل الدعم اللازم لقطاع النفط، مشددا على ضرورة ابعاد هذا القطاع الحيوي عن التجاذبات السياسية، كونه الرافد الاساسي لاقتصاد الدولة الليبية.

