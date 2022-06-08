البريقة: ديون شركتي الخطوط الليبية والخطوط الإفريقية تجاوزت 300 مليون دينار

قال رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط “إبراهيم أبوبريدعة” الأربعاء، إن المستحقات المتراكمة علي شركتي الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية تترواح من 300 إلى 320 مليون دينار حتى أبريل 2022.

وأوضح “أبو بريدعة” في لقاء متلفز أن ديون الشركتين بدأت منذ رفع الدولة يدها عنهما، لافتًا إلى أنهم أبرموا مع الخطوط الإفريقية اتفاقا لسداد الديون.

وبيّن “أبو بريدعة” أن هناك صعوبات مع الخطوط الليبية، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة سيتدخل في عملية حل هذه الإشكالية، وإبرام اتفاق فيما بينهما

وأضاف “أبو بريدعة” أن ليبيا تنتج في كميات وافية من وقود الطيران تقدر ب2000 طن يوميا, وهي كميات تفيض عن الحاجة في الوقت الحالي، وفق قوله.

وأوضح “أبو بريدعة” أن شركة البريقة قبل صدور قرار تحديد سعر بيع وقود الطائرات كانت تستند إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 609 لسنة 2008م، ورقم 994 لسنة 2007م ، لتنظيم وتحديد أسعار بيع المنتجات إلى السفن والطائرات.

وأشار إلى أن النسب المحددة لبيع المحروقات لقطاع الطيران، 75 % دعمنا من الرحلات، أي 25٪ فقط من قيمة المحروقات أو قيمة السعر المحدد عالمياً.

وتابع”أن القرار وحدد 50٪ من أسعار بيع المحروقات العالمية للطيران عندما تتعلق بالرحلات الخارجية و90‎%‎ بالشحن الجوي” مبينا أنهم استمروا على هذا الحال إلى أن صدر القرار رقم 460 لسنة 2022 بخصوص تخفيض سعر وقود الطائرات، وأنهم لم يتم استشارتهم إن كان هذا القرار صحيحا أم لا، مؤكدا أن بعض شركات الطيران تواصلت معهم واشتكت من زيادة الأسعار.