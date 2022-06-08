الاقتصاد تطلق منظومة لدعم الحوكمة والتحول الرقمي

دشنت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع E-NABLE لدعم المؤسسات الليبية في الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي، والذي نفذته مؤسسة خبراء فرنسا بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وجرت مراسم التدشين في العاصمة طرابلس، الأربعاء، بحضور وزير الاقتصاد محمد الحويج والمؤسسات الدولية الشريكة في المشروع الذي يساهم في تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة، لرسم السياسات العامة للتنويع الاقتصادي المستدام وتهيئة بيئة الأعمال من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالدولة، على تقديم الائتمان للقطاع الخاص وتوفير الأدوات والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة باشرت في تنفيذ خطة التحول الرقمي بالقطاع، من خلال إطلاق منصتي إجراءات ومكتب المساعدة التجارية، والتي حققت نجاحاً كبيراً على المستوى المحلي والدولي، وفق قوله.

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