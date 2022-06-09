العامة للكهرباء تبحث الإجراءات المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد

اجتمع عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “عمر القايد” اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف المكلف “أبوبكر الشريف”.

تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد، إلى جانب نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء وتفعيل دور المساجد في توعية المواطنين واحياء الوازع الديني لديهم من خلال خطب الجمعة والبرامج الإعلامية التي تذاع عبر وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى جوانب أخرى تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء .

وفي ختام الاجتماع أبدى رئيس الهيئة الإستعداد التام والتعاون لوضع إمكانياتها في خدمة الشركة بما يسهم في إنجاح حملة ترشيد استهلاك الكهرباء.

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