مصلحة الطيران تستعرض مسودة عقد استثماري لمطار معيتيقة

عقد اليوم الإربعاء 8 يونيو ، بمقر مصلحة المطارات بالعاصمة طرابلس ، اجتماعاً ضم رئيس مصلحة المطارات ، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي ، ومدير إدارة التخطيط ،ومدير المكتب القانوني ، ورئيس قسم التنمية والاستثمار ، وبعض الموظفين التابعين للأقسام المختصة بالمصلحة مع شركة الذروة القابضة المبرم معها إتفاق بشأن أستثمار مطار معتيقة الدولي بنظام بناء وتشغيل وتسليم BOT .

حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض مسودة عقد الاستثمار في شكلها النهائي ليتم مراجعتها من طرف المصلحة وإحالتها لجهات الاختصاص للمصادقة عليها .

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