خلال اجتماعه مع “عون”.. السفير الباكستاني يؤكد على رغبة بلاده في زيادة التعاون مع ليبيا في جميع المجالات

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية الباكستان الإسلامية “راشد جاويد” ونائبه .

وومن جهته أكد السفير رغبة بلاده في زيادة التعاون بين البلدين في جميع المجالات وقطاع النفط والغاز .

وأفاد بأن الباكستان تعتبر من أكبر الدول المصدرة للعمالة المدربة في جميع التخصصات التي يمكنها المساهمة في خطة التمنية الليبية .

ومن جهة أخرى قام “عون” باعطاء نبذة عن أفاق الصناعات النفطية الليبية في المستقبل سواءً في الاكتشاف أو الإنتاج وأيضاً مستقبل الصناعات البتروكيماوية، مضيفاً بأنّ الدولة الليبية تشجع الشركات الدولية للمشاركة في تطوير قطاع النفط والغاز، وكذلك الطاقة البديلة تماشياً مع طموحات المجتمع الدولي لخفض الانبعاثات الكربونية” .

وفي الختام الاجتماع اتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم تُدرس من الطرفين لتكون خارطة طريق لنوع التعاون مستقبلاً .

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