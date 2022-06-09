وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية: تسييل أكثر من 11 مليون دينار لصيانة محطة التحلية بمدينة زوارة

قام وزير التخطيط المُكلّف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزيداني” اليوم الأربعاء بزيارته لمدينة زوارة للوقوف على بعض المشروعات القائمة بالبلدية.

وأعلن خلال لقائه بالمسؤولين هناك عن تسييل مبلغ 11,614,037 مليون دينار لصيانة محطة تحلية المياه بالمدينة.

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