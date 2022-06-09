خاص.. مدير مؤسسة خبراء فرنسا يكشف لصدى عن أهم الخطوات لعودة الشركات الفرنسية للعمل بليبيا

صرح مدير مؤسسة خبراء فرنسا جوليان شميت لصحيفة صدى الإقتصادية اليوم الأربعاء حيث قال فيما يخص عودة الشركات الفرنسية للعمل في ليبيا بالفعل إن الشركات فرنسية تعمل وتتعاون مع ليبيا من أجل الاستقرار والانتعاش تدريجي للعودة، كما أننا أيضا ندعم وزارة الاقتصاد في ليبيا من أجل الاندماج والمشاركة والتعاون في العديد من البرامج الاقتصادية.

وأكد شميت من جانبه لصدى الاقتصادية إن الشركات الفرنسية بحاجة إلى بيانات ومعلومات أفضل ومزيد من التدقيق حول إمكانات ليبيا على جميع الأصعدة ولكن بالدرجة الأولى الناحية الأمنية وعودة الاستقرار إلى البلاد وبعد ذلك من الممكن مباشرة الشركات الفرنسية عملها والعودة إلى ليبيا.

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