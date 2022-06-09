“المشاي” يبحث إمكانية رفع الإنتاج بالحقول التابعة لشركة الخليج العربي للنفط

اجتمعت لجنة متابعة الإنتاج بشركة الخليج العربي للنفط ، اليوم الأربعاء 8 يونيو ، بحضور عضو لجنة إدارة للعمليات والصيانة ، ومدراء الإدارات أعضاء اللجنة ، لمتابعة المشاكل والعراقيل الواردة من الحقول بخصوص الإنتاج ، ومتابعة التوصيات والملاحظات الواردة من للجنة من المختصين التي تواجه سير العملية الإنتاجية وإمكانية رفع الإنتاج الحالي .

وتم خلال هذا الاجتماع تقديم العرض الفني لحقل الحمادة شمل نشاطات الحقل وأهم العراقيل والصعوبات التي تواجه سير عملية الإنتاج بالحقل ، وإمكانية حلحلة تلك الصعوبات ومعالجته من قبل الإدارة المختصة .

وشدد ” المشاي” على ضرورة متابعة نشاط الإنتاج وإعطائه الأولوية من قبل جميع الإدارات وتذليل الصعوبات ، والتنسيق بين الإدارات لتحقيق أهداف الشركة .

كمًا أشار أيضا إلى أن اللجنة تسعى لرفع الإنتاج وحلحلة جميع الصعوبات ، للمحافظة على سير عملية الإنتاج بشكلها الطبيعي وانسيابي بكافة الحقول التابعة لشركة ، كما تعمل على وضع توصيات المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن ضمن أوليات اللجنة .

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