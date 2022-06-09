خاص..”الأسود”: هذه تفاصيل أول منصة ليبية رقمية تشترك فيها سبعة قطاعات

صرح نائب رئيس برامج الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا “محمد الأسود” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: منذ العام 2016 تعمل مؤسسة خبراء فرنسا مع الإتحاد الأوروبي في دعم تحسين بيئة العمل الليبية، حيث يتركز العمل على تطوير أعمال السجل التجاري وتسجيل الشركات، وتحسين الخدمات المتعلقة في تصنيف ليبيا في البنك الدولي لأداء الأعمال، لأنه وللأسف كان تصنيف ليبيا 186 على 190 في سنة 2020 ويعتبر تصنيفاً متدني جداً .

وأضاف بالقول: قمنا بالعمل في تحسين وصول التمويل مع المصرف المركزي وتأسيس وزارة للمشروعات الصغرى والمتوسطة في المصارف وتأسيس التمويل المتناهي الصغر، ونعمل الآن مع المركزي في تطوير التشريعات المتعلقة بالتمويل الايجاري وما يعرف برأس المال المغامر والصناديق الاستثمارية.

قال كذلك: اليوم نشهد حفل تكريم الخبرات الليبية التي شاركت في تأسيس منصة إجراءات، وتعتبر أول منصة ليبية رقمية تشترك بها سبع قطاعات والعمل ساري بها، بالتعاون ما بين الهيئة العامة للمعلومات ووزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا، وهذه المنصة تستهدف تبسيط إجراءات للمواطن ومعرفة الإجراءات المطلوبة

بكل شفافية ومن هي الجهات وموقعها ومن المسؤول عنها، وتعتبر هذه خطوة متقدمة للوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية