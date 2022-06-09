خاص .. مدير مؤسسة خبراء فرنسا يوضح دور المصرف المركزي لتشجيع المؤسسات المالية

صرح مدير مؤسسة خبراء فرنسا جوليان شميت لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء إن المؤسسة الفرنسية تقدم المكونات الثلاثة لبرنامج E-nable وذلك لبناء قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة المالية والمؤسسات الاقتصادية المشاركة في خدمة تنويع الاقتصاد والتمكين من بيئة الأعمال .

وأوضح شميت لصدى إن دعم الرقمنة هو مشروع استراتيجي للغاية يتضمن قضايا هيكلة وسيادة الاقتصاد الليبي من أجل المساهمة في الاستفادة من الابتكارات الرقمية و التنمية المستدامة في ليبيا وتقديم إجابات لسد الفجوة الرقمية .

كما أن تنفيذ مبادرات الوصول إلى التمويل مع مصرف ليبيا المركزي من خلال تشجيع المؤسسات المالية على تقديم الائتمان للقطاع الخاص ودعم الآليات المالية المبتكرة وتقديم أدوات وحلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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