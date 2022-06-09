بنغازي 09 يونيو 2022 (وال) _ مع بداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أعادت الشركة العامة للكهرباء جدول آلية طرح الأحمال على المناطق، بانقطاع الكهرباء بشكل منتظم وممتد لساعات طويلة على أغلب المدن الليبية، وذلك بعد فترة استقرار شهدها التيار مؤخراً. حيث تجاوزت فترات انقطاع التيار الكهربائي في بعض المدن والمناطق 10 ساعات، و […]

ظهرت المقالة وال| عودة طرح الأحمال لساعات طويلة على أغلب المناطق الليبية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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