الخدمات الصحية بنغازي تعلن البدء في تطعيم حجاج بيت الله

بنغازي 09 يونيو 2022 (وال) _ أعلن إدارة الخدمات الصحية – بنغازي عن البدء في تطعيم حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 11 يونيو 2022 م.

وأوضحت الإدارة أن التطعيم سيكون خلال الفترة الصباحية بوحدة تطعيم البالغين والمسافرين، التابعة لقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية، بمقرها الحالي بمكتب الصيدلة طريق النهر قرب مصنع الأسلاك الكهربائية.

وطالبت إدارة الخدمات الصحية الحجاج، بالحضور مصحوبين بصورة شخصية. (وال _ بنغازي)

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