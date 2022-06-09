خاص: في كلمة هامة.. “الكبير” يصرح حيال ورشة عمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية الليبية لمكافحة غسيل الأموال “الصديق الكبير” قائلاً: رصدته صدى الاقتصادية حصرياً؛ بأن ورشة العمل تحت تنظيم المصرف المركزي وبالتعاون حول الاندماج والحوكمة ومكافحة الجرائم والمالية، التقينا اليوم لتناول بشكل عملي وجاد موضوعات غاية في الأهمية والإلحاح ولا شك بنجاح أصدقاء الحوكمة ومكافحة الجرائم المالية في اي مؤسسة مالية هو المؤشر الأبرز على ما كانت خطوط الدفاع الرقابية فيها وتماسكها وتكامل ادوارها، وعلى التزام المؤسسة بالقوانين والضوابط المحلية بمعايير دولية ذات العلاقة، وكذلك للمحافظة على شبكة المراسلين بالخارج ومنها بالذكر: المؤسسة العربية المصرفية لندن والمصرف العربي البريطاني من خلال بدل العناية الواجبة وتطبيق عدالة خطوط الدفاع الثلاثة، وخاصة أن المصارف المراسلة أكثر ضغوط من السلطات الرقابية في بلادهم باعتبار ان ليبيا تمر بظروف استثنائية ودولة ذات مخاطر عالية، ومن الواجب تطبيق خطوط الدفاع من خلال التعاون وهذا هدف الورشة الأساسي.

وأضاف بالقول: إن بيئة العمل المصرفي اليوم أصبحت تعتمد وبشكل أساسي على تطبيق معايير الحوكمة وامتثال والالتزام بها، كما تتمكن المصارف من العمل في هذه البيئة يقود لها من مواكبة التطورات المتلاحقة في تطبيق فكر المعايير والالتزام بها وفق افضل الممارسات.

وفي في ليبيا يسعى المصرف المركزي منذ سنوات في تطوير القطاع المصرفي في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عمل مع الجهات المعنية منها: وزارة المالية الأمريكية وصندوق النقد الدولي، وذلك لإعداد القوانين واللوائح التي تنظم هذا العمل وتضع أطر العمل لتطبيق النظام يمتثل مع معايير دولية ويتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الناجحة،

وتابع بالقول: أصدر مصرف ليبيا المركزي المنشورات معددة العمل لتكون رافدة وداعمة للمصارف التجارية في تطبيق نظم الامتثال في القطاع المصرفي، كما تم التركيز على تأهيل الكوادر البشرية وتوعيتها وتعزيز ثقافة الامتثال للقطاع المصرفي من خلال إدارة الرقابة على المصارف والنقد ومع الدراسات المصرفية ووحدة المعلومات المالية، ولازال مصرف ليبيا المركزي يقوم بتحفيز المصارف التجارية على تطوير قدراتها في هذا المجال وتركيز على تمكين الوحدات وقيام بأعمالها على أكمل وجه وحث المصارف التجارية والمدراء العامون لتعزيز ثقافة الامتثال لمؤسساتهم الأمر التي سيعزز من صلابة المؤسسة ويقوم بتطوير العلاقات مع المراسلين ويخفض من نسبة مخاطر السمعة وعدم الامتثال للقطاع المصرفي وإيجاد للمصارف الليبية الموثوق في المخالفات المحلية والدولية .

وختم حديته قائلاً: في هذا الصدد واستمرار جهود مصرف ليبيا المركزي تم التنسيق بالتعاون مع المؤسسة العربية للمصرف البريطاني لعقد هذه الورشة في إطار مواصلة جهود مصرف ليبيا المركزي في مجال تطوير الحوكمة والامتداد لمكافحة الجرائم المالية والقطاع المصرفي وفقاً لعقد المراسلات الدولية، داعياً كافة الحاضرين للحرص من الاستفادة من خبرات الضيوف ومن تجارة الظهور بالمؤسسات الصديقة والتفاعل مع هذا البرنامج ساعياً لتحقيق أقصى درجات إستفادة للفرصة المهمة من هذه الورشة.

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