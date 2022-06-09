صنع الله يستعرض نشاط شلمبرجير النفطي مع مدير الشركة فرع ليبيا

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رفقة مدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا، مصطفى عجاج، وعضو مجلس الإدارة بالمؤسسة أبوالقاسم شنقير؛ خطوات تطوير سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة الرائدة في مجال الطاقة.

واستعرض الحضور أنشطة وعمليات شركة شلمبرجير المختلفة بمختلف المواقع النفطية، إضافة إلى بحث برامج التنمية ‏المستدامة التي تقوم الشركة بتنفيذها بعدة مناطق في ليبيا، وذلك بالتعاون مع المؤسسة من خلال إدارة التنمية المستدامة بها.

وفي وقت سابق، تابع صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج للعمليات النفطية، ورئيس لجنة الملاك شركة سوناطراك، خليفة عمرو، مستجدات برنامج إعادة حقل الغاني على الإنتاج، حيث شهد اللقاء بحث النشاط العام لشركة الهروج، وآليات تعزيز التعاون والأنشطة المشتركة بين المؤسسة وشركة سوناطراك، في قطاع النفط الليبي.

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