لـ 3 أشهر إضافية.. مصر تمدد حظر تصدير القمح والذرة وزيوت الطهي

مددت وزارة التجارة المصرية، الأربعاء، قرار حظر تصدير القمح والدقيق والذرة إلى جانب زيوت الطهي لفترة ثلاثة شهور إضافية.

ويكفي احتياطي القمح في مصر إلى نهاية العام الجاري، بينما يغطي احتياطي السكر في البلاد إلى شهر نوفمبر من هذا العام، وتغطي احتياطيات الأرز ثلاثة أشهر قادمة.

وأصدرت الحكومة المصرية، في مارس الماضي، سلسلة من القرارات منعت من خلالها تصدير جزء كبير من السلع؛ تحسبًا لأزمة غذاء قد تحدث بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث تغطي الدولتان ثلث حاجة العالم من الحبوب والزيوت النباتية.

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