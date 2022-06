خاص.. “الحبري” يؤكد لتبادل مركزي طرابلس ليس له علاقة بالتقرير السنوي الذي أصدره مركزي بنغازي.. ويكشف عن تفاصيل

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” اليوم الخميس في تصريح خاص لقناة تبادل إن المصرف المركزي طرابلس ليس له علاقة بالتقرير السنوي الاستثنائي عن الفترة 2015-2020 الصادر عن مركزي بنغازي.

فيما أضاف “الحبري” أن التقرير هو وثيقة تاريخية تعكس وجهة نظرنا عن مدة الانقسام وحتى تاريخه، واصفا ماأصدره مركزي طرابلس اليوم من نفي هو “استعراض وهمي كالعادة من وهم كبير اسمه الكبير”.

يذكر أن مركزي طرابلس قد أصدر بيانا صباح اليوم منوها فيه أن لا علاقة له بالتقرير السنوي الذي أصدره مركزي بنغازي في السادس عشر من مايو الماضي، والذي يتحدث فيه عن الفترة من 2015-2020.

