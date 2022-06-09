ارتفاع للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 09 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 09 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.78 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1198 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9821 دينار، والدولار الكندي 3.8018 دينار ليبي، والليرة التركية 0.278 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2742 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3014 دينار، والدينار التونسي 1.553 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4865 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 09 يونيو 2022: