“العابد” يبحث تسهيل إجراءات توظيف العمالة الاجنبية بالشركة الليبية للحديد والصلب

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الخميس 9 يونيو ، برئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة “محمد الفقية” ، بحضور مدير مكتب العمل والتأهيل مصراتة ، لبحث آلية تنفيذ دورات تدريبية لصالح وزارة العمل والتأهيل بالمكتب النوعي لتدريب على الصناعات الحديدية وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين .

كما تم بحث كيفية مراجعة إجراءات توظيف العمالة الفنية الأجنبية، ودعم وتسهيل إجراءات أستخدمها بالشركة ، وفق خطة تضمن انسيابية المهارات والخبرات من العناصر الأجنبية إلى العناصر المحلية.

وفي ختام اللقاء أشاد “العابد” بجهود الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة ودورها في التنمية الاقتصادية ومساهمتها الإيجابية في الدخل القومي.

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