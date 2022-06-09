مركزي طرابلس ينفي صلته بالتقرير السنوي الاستثنائي الصادر عن فرع بنغازي

نفت إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أي صلة لها بالتقرير السنوي الاستثنائي الذي نشرته إدارة المركزي في بنغازي منتصف مايو الماضي.

واعتبر المركزي، في بيان نشره الخميس، أن التقرير الصادر عن الفرع في بنغازي لا يعد وثيقة رسمية ولا يعبر عن رأي المصرف.

ويعاني مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من انقسام منذ عام 2014 بسبب الصراع السياسي في البلاد، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت انفراجًا في خطوات توحيد قطبيه، حيث اجتمع محافظ المصرف الصديق الكبير مع نائبه علي الحبري 3 مرات خلال النصف الأول من العام الجاري برعاية شركة المراجعة المالية ديلويت؛ لبحث جهود عملية توحيد مجلس الإدارة ومتابعة تقارير المراجعة التي بدأت عام 2019.

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