“الزايدي” يبحث أسباب تأخر تنفيذ المشاريع ببلدية زوارة

قام وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزايدي” اليوم الخميس 9 يونيو ، بزيارة ميدانية أستهدفت مشاريع عودة الحياة ببلدية زوارة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تسببت في تأخير إنجاز المشاريع ، كما قام بجولة تفقدية لمشروع محطة المياه المتوقف منذ شهر أكتوبر الماضي ، ومستشفى زوارة العام ، ومشروع إمدادات المياه ، ومشروع رصف الطرق الداخلية.

حيث أكد عميد بلدية زاوية على أهمية مشروع محطة تحلية مياه زواره كونه يغدى حوالي 450 الف نسمه موزعة على ستة بلديات .

كما أكد “الزايدي” بأن وزارة التخطيط ستتخذ الإجراءات اللازمة لصيانة محطة تحلية المياه ، ودعم الوزارة للمشروعات ذات العلاقة الأولوية بخدمة المواطنين .

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