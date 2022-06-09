خاص.. ” الأسود “: هكذا تُصبح صورة ليبيا غير مناسبة في الخارج

صرح نائب رئيس برنامج الإتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا “محمد الأسود” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا: هناك مؤشر له علاقة بالاقتصاد وهو مؤشر أداء الأعمال المتدني في ليبيا حيث أن المستثمر الأجنبي والجهات الدولية الاستثمارية عندما تنظر إلى ليبيا تنظر إليها من خلال هذه المؤشرات الضعيفة .

وأضاف الأسود بأنه عندما يرى المستثمر الأجنبي تصنيف ليبيا وفق البنك الدولي لاداء الأعمال فإنه ينظر إليها وفق هذه المؤشرات فتصبح صورة ليبيا غير مناسبة .

وأشار إلى أن ضعف المؤشرات الليبية في الخارج يعبر عن سوء حالة ليبيا وبالتالي مشاركة هذه المنصات ووجودها يساهم بشكل كبير في تحسن اسم ليبيا بالخارج، إضافة إلى تحسين الفرص أمام المستثمرين والتسهيل في موضوع تسجيل الشركات وإجراءات الضرائب وفتح الحسابات في البنوك والحصول على القروض، إضافة إلى الاستثمار والضمان الاجتماعي.

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